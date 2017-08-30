الأردن يرفض عودة بعثة إسرائيل إلى عمان قبل محاكمة حارس السفارة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الأربعاء، أن سلطات الأردن رفضت طلب دولة الكيان بإعادة بعثتها الدبلوماسية إلى السفارة في عمان.

وأفادت الصحيفة بأن الجانب الأردني اشترط عودة طاقم السفارة بالمحاكمة والإجراءات القضائية التي ستقوم بها السلطات الإسرائيلية بشأن حارس السفارة، الذي قتل مواطنين أردنيين في مبنى تابع للسفارة الإسرائيلية في عمان.

وأفادت الصحيفة بأن الأردن صعّدت من مطالبها في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، حيث زادت على قائمة مطالبها عدم عودة السفيرة عينات شلاين إلى عمان، واشترطت عودة البعثة الدبلوماسية لما يسمى بدولة اسرائيل باستبدال شلاين، التي شاركت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مراسم استقبال حارس السفارة الإسرائيلية في عمان بعد عودته إلى إسرائيل.