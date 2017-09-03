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كوريا الشمالية تنفذ "اختبار ناجح" لقنبلة هيدروجينية

  03 سبتمبر 2017 - 10:07   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الدولي
كوريا الشمالية تنفذ "اختبار ناجح" لقنبلة هيدروجينية

أعلن التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي، صباح الأحد، أن بيونغ يانغ اختبرت "بنجاح كامل" قنبلة هيدروجينية.

وأضاف أن القنبلة الهيدروجينية التي تم اختبارها مجهزة للتحميل على صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقبل هذا، أكدت الحكومة اليابانية الأحد أن الهزة الأرضية التي وقعت في كوريا الشمالية ناجمة عن تفجير نووي، وذلك بعد قليل من تسجيل المعهد الجيولوجي الأميركي حدوث هزة أرضية في كوريا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو بعد اجتماع عقده مجلس الأمن القومي الياباني "بعد تحليل المعطيات، استنتجنا أن الأمر نجم عن تجارب نووية".

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد قال "إذا كانت (بيونغ يانغ) قد أجرت تجربة نووية، فهذا غير مقبول إطلاقا. علينا الاحتجاج بقوة".

وسجلت الهزة وهي بقوة 6.3 درجات، بحسب المعهد الأميركي، على مسافة 24 كيلومترا شمال شرق بلدة سونغجيبيغام في محافظة هاميونغ الشمالية.

وقالت الإدارة الصينية للهزات الأرضية الأحد إنها رصدت هزة أرضية بقوة 6.3 درجات في شمال كوريا الشمالية، وقالت إنها ناجمة عن "تفجير مشبوه" جرى على عمق صفر كيلومتر، كما قالت لاحقا إنها رصدت هزة ارتدادية بقوة 4.3 درجات.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن وكالة الأرصاد الكورية الجنوبية بأن الهزة وقعت بالقرب من موقع بونغيي-ري، وهو موقع معروف للتجارب النووية، وأضافت أنه جرت دعوة مجلس الأمن القومي في البلاد للانعقاد لمناقشة المستجدات.

وتستخدم كوريا الشمالية اليورانيوم والبلوتونيوم لتصنيع القنابل النووية، وأجرت خمس تجارب نووية من قبل.

كوريا الشمالية ستصدر "إعلاناً مهماً" بعد نحو ساعة من الآن

أفادت معلومات صحافية عن أن كوريا الشمالية ستصدر "إعلانا مهما" بعد نحو ساعة من الآن.

وعملت كوريا الشمالية في ظل زعيمها كيم جونغ أون على صنع أسلحة نووية وصواريخ باليستية طويلة المدى متحدية عقوبات الأمم المتحدة والضغوط الدولية.

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