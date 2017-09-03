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إدانات دولية للتجربة النووية الكورية الشمالية

  03 سبتمبر 2017 - 11:56   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الدولي
إدانات دولية للتجربة النووية الكورية الشمالية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الأحد إن التجربة النووية الكورية الشمالية الأخيرة "مؤسفة جدا" وتنم عن "استهتار كامل" بطلبات الأسرة الدولية المتكررة، في وقت صدرت إدانات متعددة من عدة عواصم عالمية.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها "تدين بشدة" هذه التجربة داعية بيونغ يانغ إلى "الكف عن تصعيد الوضع" عبر "مبادرات لا تخدم مصالحها". وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "هذا التعبير الأخير من قبل بيونغ يانغ عن ازدرائها بمطالب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومعايير القانون الدولي يستحق أشد الإدانة". وأضافت أنه "من الضروري التزام الهدوء والامتناع عن القيام بأي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد جديد". ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسرة الدولية إلى التحرك "بأكبر قدر ممكن من الحزم" مضيفا أن التجربة النووية الأخيرة تشكل "مساسا بالسلام والأمن". وطالب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن بفرض "أقوى عقوبة" على كوريا الشمالية، بما في ذلك عقوبات جديدة من الأمم المتحدة. وقال مستشار الرئيس شونغ أوي-يونغ، بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، إن مون "طلب كل الإجراءات الدبلوماسية وخصوصا عقوبات من مجلس الأمن الدولي لعزل كوريا الشمالية بالكامل".

وتابع نقلا عن الرئيس مون أن بلاده ستناقش أيضا نشر "أقوى العناصر الاستراتيجية للجيش الأميركي"، في ما يبدو أنه إشارة إلى الترسانة النووية التكتيكية التي سحبتها واشنطن من شبه الجزيرة عام 1991.

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