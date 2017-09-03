حجاج يواصلون رمي الجمرات والمتعجلون ينهون مناسكهم في ثاني أيام التشريق

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق في المرحلة ما قبل الاخيرة التي تسبق إتمام مناسك الحج فيما ينهي الحجاج المتعجلون رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق ومن تم طواف الوداع

و ضبطت البعثة الجزائرية للحج نظام التفويج للحجاج في رمي الجمرات خلال أيام التشريق بالتنسيق مع السلطات السعودية تفاديا للازدحام و التدافع .

وفي تصريح لمبعوث الاذاعة الى البقاع المقدسة العيد لعقاب أكد الشيخ عبد الحميد دويسي عضو لجنة الفتوى بالبعثة الجزائرية أن نظام التفويج هذا تم وضعه لتفادي التدافع و التصادم بين صفوف الحجاج وذلك بتأدية العبادة طيلة النهار و الليل بعد أن كانت تؤدى من الزوال وحتى مغيب الشمس فقط موضحا تخصيص أوقات محددة للحجاج لتجنب أي حوادث قد تنجم عن الزحام و التدافع ،حيث أفتت لجنة الفتوى بوجوب المبيت في مكة من الرجال و الشباب بعد قضاء شطر الليل في مشعر منى في جو روحاني و إيماني .