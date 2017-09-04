ترامب يفكر في قطع العلاقات التجارية مع بيونغ يونغ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس قطع العلاقات التجارية مع أية دولة تتعامل تجاريا مع كوريا الشمالية معتبرا أن بيونغيانع تمثل خطرا كبيرا على بلاده.

قالت بيونغيانغ في وقت سابق إنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ بعيد المدى مما أدى موجة كبيرة من الإدانات والاستنكار من قبل القوى الكبرى والصين الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية، وعند سؤاله عن إمكانية أن تهاجم الولايات المتحدة كوريا الشمالية، قال ترامب «سنرى». وكان الرئيس الأمريكي قد غرد في وقت سابق على تويتر قائلا: «أجرت كوريا الشمالية اختبارا نوويا كبيرا، إن كلماتهم وأفعالهم تستمر في كونها عدوانية وخطرة جدا على الولايات المتحدة»، مضيفا « لقد اكتشفت كوريا الجنوبية، كما أخبرتهم، أن محادثاتها للتراضي مع كوريا الشمالية لن تنجح. لقد فهموا شيئا واحدا فقط!» وأكمل «إن كوريا الشمالية دولة مارقة أصبحت خطرا كبيرا ومشكلة للصين التي تحاول المساعدة لكن بنسبة نجاح ضئيلة».وأشار البيت الأبيض الى أن الرئيس ترامب سيجتمع مع مستشاري الأمن القومي الأحد لمناقشة التجربة النووية الكورية الشمالية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن «فريق الأمن القومي يراقب عن كثب، وسيجتمع الرئيس مع فريق الأمن القومي لمزيد من المناقشات في وقت لاحق اليوم. وسنرسل تحديثات عن ذلك حسبما تقتضي الضرورة». وقال مسؤول في الاستخبارات الأمريكية إن الولايات المتحدة ليس لديها سبب للشك في أن كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق جهاز نووي متقدم، ،من جهته صرح مسؤول استخباراتي رفض الكشف عن هويته «ليس لدينا ما يجعلنا نشك في أن هذا كان اختبار جهاز نووي متقدم.»

لكن المسؤول الاستخباراتي أوضح أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإجراء تحليل شامل لحجم التفجير ونوع الجهاز الذي جرى تفجيره. وكانت كوريا الشمالية أجرت تجربة نووية في سبتمبر/أيلول 2016، متحدية العقوبات الأممية والضغط الدولي عليها، ومواصلة تطوير أسلحة نووية وتجارب لصواريخ باليستية قد يصل مداها إلى الأراضي الأمريكية، وقد أبدى كل من كوريا الجنوبية والصين وروسيا انتقادات شديدة للخطوة الكورية الشمالية. وقال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-ان يجب أنه يجب أن تواجه التجربة النووية الكورية الشمالية السادسة «بأقوى رد ممكن»، وبما يشمل فرض عقوبات جديدة من مجلس الأمن الدولي «لعزل كوريا الشمالية تماما»، ليضيف في تصريحاته « لا أملك سوى أن أشعر بخيبة الأمل والغضب. لقد ارتكبت كوريا الشمالية خطأ تكتيكيا غير معقول بقيامها بسلسلة من الأعمال الاستفزازية، من أمثال اطلاق صواريخ بعيدة المدى وإجراء اختبار نووي، صعّد من حدة التوتر في شبه الجزيرة ‘الكورية’ وهدد السلام العالمي. وهذا ما سيؤدي إلى عزلها أكثر». وقالت الصين، حليف كوريا الشمالية الرئيسي، «تجاهلت كوريا الشمالية معارضة المجتمع الدولي الواسعة وأجرت ثانية اختبارا نوويا». وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان «تعبر الحكومة الصينية عن معارضتها الحازمة وادانتها الشديدة لهذا الأمر». وفي اليابان، وصف وزير الخارجية تارو كونو، تجربة بيونغيانغ النووية بأنها عمل لا يغتفر، كما قال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، إن العقوبات ضد كوريا الشمالية يجب أن تشمل فرض قيود على تجارة المنتجات النفطية.

للتذكير، أجرت بيونغيانغ أجرت آخر تجربة نووية في سبتمبر 2016، وقد أثارت حينها غضبا دوليا دفع الى تشديد العقوبات الدولية المفروضة عليها. بيد أنها تحدت العقوبات الأممية والضغط الدولي عليها، وواصلت تطوير أسلحة نووية وتجارب إطلاق صواريخ باليستية متوسطة وبعيدة المدى. وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن التجربة الأخيرة أجريت في مقاطعة كيلجو، حيث حدد موقع اختبار بيونغي ري النووي. وكانت «الهزة الأرضية الاصطناعية» أكثر قوة بـ 9.8 مرة من الهزة التي تسببت بها التجربة النووية الخامسة، بحسب وكالة الأنواء الجوية الحكومية.

وسبق أن أجرت كوريا الشمالية 5 تجارب نووية كان آخرها وأقواها في هذا الشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن التهدئة لن تجدي مع كوريا الشمالية، وذلك بعد إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت قنبلة هيدروجينية لصاروخ طويل المدى، مشددا على أن أقوال وأفعال كوريا الشمالية «خطيرة وعدائية جدا».

التهدئة لا تنفع مع كوريا حسب ترامب

أضاف المسؤول الأول على البيت الأبيض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر»، إن «كوريا الشمالية أجرت تجربة نووية. كلماتهم وأفعالهم عدائية وخطيرة جدا بالنسبة للولايات المتحدة». وأضاف أن «كوريا الشمالية دولة مارقة أصبحت تشكل تهديدا كبيرا ومصدر حرج للصين التي تحاول المساعدة لكنها لا تحرز نجاحا يذكر». وتابع ترامب بالقول إن «كوريا الجنوبية تكتشف، كما قلت لهم، إن حديث التهدئة مع كوريا الشمالية لن يجدي لأنهم لا يفهمون سوى أمرا واحدا».

وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا سيشن هجوما على كوريا الشمالية، قال ترامب: «سوف نرى». ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع فريق الأمن القومي الأمريكي لبحث التجربة النووية الكورية الشمالية، التي تعد الأولى في عهد ترامب والسادسة في تاريخ كوريا الشمالية.