المفوضية الأوروبية تستبعد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية إن سلوك تركيا يجعل انضمامها لعضوية الاتحاد الأوروبي أمرا مستحيلا، وذلك بعد أن دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس لإنهاء محادثات الانضمام.

وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية اليوم الاثنين، مقتبسا تصريحات أدلى بها رئيس المفوضية جان كلود يونكر قبل دعوة ميركل لوقف المحادثات "تركيا تتخذ خطوات ضخمة تبعدها عن أوروبا وهذا يجعل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستحيلا".

لكنه أكد أن أي قرار بشأن وقف عملية الانضمام المتعثرة منذ فترة طويلة، يبقى في أيدي الدول الثماني والعشرين الأعضاء بالاتحاد وليس المفوضية.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم ميركل اليوم الاثنين إن تركيا ليست جاهزة للانضمام للاتحاد الآن.

وكانت ميركل قد اضطرت لتشديد حدة لهجتها بخصوص تركيا خلال مناظرة ضمن حملتها الانتخابية مع منافسها الرئيسي مارتن شولتس زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بعد أن تعهد بوقف مساعي أنقرة للانضمام إلى الاتحاد إذا انتخب مستشارا.