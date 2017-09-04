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الجامعة العربية تشارك فى اجتماع اللجنة الأفريقية المعنية بالأزمة الليبية

  04 سبتمبر 2017 - 16:20   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الدولي
الجامعة العربية تشارك فى اجتماع اللجنة الأفريقية المعنية بالأزمة الليبية

 تشارك جامعة الدول العربية فى أعمال اجتماع اللجنة الرئاسية رفيعة المستوى التابعة للإتحاد الأفريقى المعنية بمتابعة الازمة الليبية والمقررعقدها فى الكونغو برازافيل يوم 9 سبتمبر الجارى برئاسة دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برزافيل رئيس اللجنة.
وصرح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد بأن الأمين العام أحمد أبو الغيط تلقى دعوة من رئيس جمهورية الكونغو للمشاركة فى الإجتماع الذى سيعقده رؤساء الدول الأعضاء فى اللجنة، بحضور عدد من القيادات الليبية فى العاصمة الكونغولية برازافيل يوم 9 سبتمبر الحالى بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتجاوز حالة الإنسداد السياسى التى تعيق إستكمال تنفيذ إتفاق الصخيرات ودفع جهود المصالحة الوطنية فى البلاد.
وأضاف " للأسف ونظرا لتصادف هذا اليوم مع ارتباط مسبق للأمين العام للتحضير لإجتماع وزراء الخارجية العرب، فإنه على الأرجح أن يشارك الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالى نيابة عن السيد أحمد أبو الغيط فى هذا الإجتماع".
وجدد الأمين العام المساعد السفير حسام زكى التأكيد على أهمية التنسيق بين جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقى فيما يخص الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه من أبرز أشكال هذا التعاون مشاركة الجانبين فى اللجنة الرباعية التى تم تشكيلها هذا العام وتضم الجامعة العربية والإتحاد الأفريقى والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى.

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