كوريا الشمالية تحضر المزيد من "الهدايا" لترامب

أعلن هان تاي سونج مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر أممي لنزع أسلحة الدمار الشامل في جنيف، أن بلاده قد "حضرت هدية جديدة" لواشنطن.

وقال المندوب الكوري الشمالي في الكلمة التي ألقاها في المؤتمرين "إجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها بلادي، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الفترة الأخيرة هي هدية موجهة للولايات المتحدة دون غيرها".

وأضاف "الولايات المتحدة ستتلقى المزيد من الهدايا من بلادي، طالما ما دامت مستمرة في الاستفزازات المتهورة وفي محاولاتها العقيمة للضغط على بلادنا".

يشار إلى أنه سبق لكوريا الشمالية وأعلنت في الـ3 من الشهر الجاري، أنها طورت رأسا هيدروجينية تتميز بقوة تدميرية كبيرة، يمكن تركيبها على الصواريخ الباليستية، وأن كيم جونغ أون أشرف شخصيا على تطويرها.