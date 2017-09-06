فيما اجتمع مجلس الأمن لدراسة فرض عقوبات ضد بيونغ يانغ

روسيا تدعو إلى تسوية الأزمة الكورية ديبلوماسيا

ندد فلاديمير بوتين بالأعمال «الاستفزازية» لكوريا الشمالية، أمس، وصرح بأن العقوبات ضد بيونغ يانغ «غير مفيدة وغير فعالة»، داعيا إلى الحوار وتسوية الأزمة ديبلوماسيا لأن أي أعمال أخرى قد تؤدي إلى تفجر الوضع مما قد يتسبب في وقوع «كارثة عالمية» وسقوط عدد كبير من الضحايا.

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من «كارثة عالمية» في حال عدم التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة مع كوريا الشمالية معتبرا أن فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ سيكون «غير مفيد وغير فعال»، وقال المسؤول الروسي أمام صحفيين على هامش قمة تعقدها دول «بريكس» الخمس في الصين، إن «روسيا تدين هذه العمليات» التي تقوم بها كوريا الشمالية في إشارة إلى إعلان بيونغ يونغ، الأحد الماضي، عن تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية يمكن تثبيتها على صاروخ. دعا بوتين إلى حوار حول الأزمة محذرا من أي أعمال أخرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع. وقال إن «الدخول في هستيريا عسكرية لا معنى له إطلاقا». وأضاف أن «كل هذا قد يقود إلى كارثة عالمية وإلى عدد كبير من الضحايا». وتسعى القوى الكبرى إلى التوصل إلى رد على التقدم الذي سجل في برنامج التسلح الكوري الشمالي، وجاءت تصريحات الرجل الأول في روسيا بعدما طلبت واشنطن، اول أمض، أخذ «اقوى الاجراءات الممكنة» ضد كوريا الشمالية التي يشير إعلانها إلى أنها تستطيع تزويد صاروخ برأس نووي وأدى إلى تفاقم التوتر بين بيونغ يانغ والأسرة الدولية بشأن برامجها التسلحية. وتابع بوتين أن بلاده «تندد» بالأعمال «الاستفزازية» لكوريا الشمالية لكنه أضاف أن «اللجوء إلى أي عقوبات في هذه الحالة غير مفيد وغير فعال». وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافق على مبدأ بيع كوريا الجنوبية «أسلحة ومعدات عسكرية بمليارات الدولارات». من جهتها، أطلقت كوريا الجنوبية صواريخ بالستية الاثنين في إطار محاكاة هجوم على موقع التجارب النووية الكوري الشمالي ثم بدأت الثلاثاء مناورات بحرية بالذخيرة الحية. وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هالي إن واشنطن ستقدم قريبا مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة من أجل مناقشته في الأيام المقبلة. وقالت «كفى»، مؤكدة أن العقوبات التي فرضت على كوريا الشمالية منذ 2009 لم تجد، متهمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «باستجداء الحرب» بإجرائه ست تجارب نووية. من جهته، دعا السفير الصيني في الأمم المتحدة الأطراف إلى الموافقة على خطة روسية صينية لدعوة الشمال إلى تجميد تجاربها النووية والصاروخية، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تعليق تدريباتهما العسكرية المشتركة. ورفضت هالي الاقتراح معتبرة أنه «مهين». وقالت «عندما يمتلك نظام مارق سلاحا نوويا وصاروخا عابرا للقارات موجها إليك، لا تتخذ خطوات لتقليص حذرك. لا أحد يفعل ذلك. لن نفعل ذلك بالتأكيد»، وكررت هالي التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على الدول التي تتبادل التجارة مع كوريا الشمالية. وقد يشكل ذلك تحولا كبيرا إذ أن الصين شريكة تجارية لكوريا الشمالية والولايات المتحدة معا. وقالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون «يتسول الحرب» بآخر وأقوى اختبار نووي يجريه، وأضافت نيكي هالي في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب، لكن صبرها «ليس بلا حدود». وستقدم واشنطن مشروع قرار جديد إلى المجلس لتشديد العقوبات على بيونغ يانغ، ودعت الممثلة الأمريكية المجلس إلى اتخاذ «أقوى إجراءات ممكنة» لمعاقبة كوريا الشمالية بعد تجربتها «النووية» الأخيرة، مؤكدة أنه حان الوقت لاستنفاد كل الطرق الدبلوماسية قبل أن يصبح متأخرا جدا» معالجة هذه القضية، كما حذرت أمن أن البلدان التي ترتبط بعلاقات تجارية مع كوريا الشمالية، تساعد في إنجاز طموحاتها النووية، فيما دعت الصين، حليفة كوريا الشمالية الرئيسية، إلى العودة إلى المفاوضات، وعرضت سويسرا -من جهتها-وساطتها، وعقد اجتماع مجلس الأمن استجابة لدعوة من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، اليابان وكوريا الجنوبية.

ق.د