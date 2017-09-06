فرنسا تزود طائراتها بأسلحة حديثة لمحاربة الارهاب في أفريقيا

قررت السلطات الفرنسية تزويد طائرات المراقبة التابعة لها في غرب أفريقيا بأسلحة حديثة، لتعزيز قدراتها الحربية في إطار عملياتها لمكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي، الثلاثاء قوله: "أصبح لدى عدونا قدرة كبيرة على التخفي والحركة في صحراء الساحل الشاسعة، ولا يجب أن نبقى ساكنين حيال ذلك. بل ينبغي أن تتكيف وسائلنا وعتادنا مع ذلك... وبوضع ذلك في الحسبان قررت تدشين عملية تسليح طائراتنا بدون طيار الخاصة بالتجسس والاستطلاع".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح في وقت سابق بأن محاربة المتشددين الإسلاميين هدفه الأول في السياسة الخارجية لبلاده. وأن الانتقال إلى طائرات بدون طيار مسلحة لخوض المعارك معهم "يناسب فرنسا بشكل أكبر لضمان سلامة جنودها".

وتملك فرنسا حاليا 5 طائرات استطلاع غير مسلحة من طراز "ريبر" في نيامي عاصمة النيجر، لدعم عملية مكافحة الإرهاب، ومن المقرر أن تتسلم فرنسا في العام 2019، 6 طائرات أخرى من بين 12 طائرة "ريبر" طلبتها من شركة جنرال أتوميكس الأمريكية، بعد تدخلها في العام 2013 في مالي.