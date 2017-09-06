القوات الأمريكية في أفغانستان تلقي منشورا مسيئا للإسلام

وزعت القوات الأمريكية في أفغانستان الأربعاء، مناشير تظهر كلبا كتب على جسمه شهادة الإيمان الإسلامي، ما يمثل إساءة كبيرة إلى المسلمين

وتداول نشطاء صور للمنشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للمنشور تبين أسدا يلاحق كلبا أبيض، في إشارة إلى علم طالبان، و كتب على ظهر الكلب: الشهادتين ( "لا إله إلا الله محمد رسول الله").وكتبت القوات الأمريكية في المنشور "استعيدوا حريتكم من هذه الكلاب. ساعدوا قوات الأمن في إزالة الأعداء. استعيدوا حريتكم واضمنوا سلامتكم".من جهته اعتذر قائد عمليات الولايات المتحدة وحلف الأطلسي الخاصة في أفغانستان اللواء جايمس ليندر في بيان، معتبرا إن الأمر كان "خطا".وقال ليندر في البيان: "تصميم المنشور تضمن عن طريق الخطأ صورة مسيئة للمسلمين وللديانة الإسلامية. نحن نحترم جدا الإسلام وشركاءنا المسلمين في العالم"... "الناس في مقاطعة بروان المركزية القريبة من كابول (حيث وزع المنشور) غاضبون جدا حيال هذا الموضوع لكن لم نسمع عن أية تظاهرات حتى الآن"