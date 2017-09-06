ضبط مواد متفجرة داخل شقة في ضواحي باريس

عثر رجال الأمن الفرنسيين داخل شقة في ضواحي باريس على مواد ومكونات تصلح لاستخدامها في تحضير العبوات الناسفة والقنابل.

أفادت بذلك قناة " بي إف إم"، وذكرت أن الشرطة عثرت على أسطوانات غاز وأسلاك ومكواة كهربائية داخل شقة سكنية في "كومونة فيلجويت" الواقعة بمقاطعة فال دي مارن شمالي فرنسا.

وتعتقد الشرطة أن هذه المكونات تصلح لتكون عبوات ناسفة، وذكر ممثل الشرطة الفرنسية لمراسل وكالة "تاس" الروسية أن الشرطة تقوم في الوقت الراهن بعملية لمكافحة الإرهاب، ولكنه رفض الإدلاء بأية تفاصيل.