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الصين تؤيد "التدابير الضرورية" ضد كوريا الشمالية

  07 سبتمبر 2017 - 12:12   قرئ 9 مرة   0 تعليق   الدولي
الصين تؤيد "التدابير الضرورية" ضد كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس، أن بلاده ستؤيد اتخاذ مجلس الأمن الدولي تدابير إضافية ضد كوريا الشمالية، بعد تجربتها النووية الأخيرة.

ونقلت "فرانس برس" عن وانغ: "على ضوء التطورات الجديدة في شبه الجزيرة الكورية، فإن الصين توافق على أنه يتحتم على مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات إضافية من خلال إقرار التدابير الضرورية".  ولفت الوزير، الذي تعتبر بلاده الحليف الأساسي لكوريا الشمالية "لكننا نعتقد أن العقوبات والضغوط لا تشكل سوى نصف المفتاح لتسوية" الأزمة مع نظام كيم جونغ أون. وأضاف وانغ أن النصف الثاني من الحل "يمر عبر الحوار والتفاوض. لن يكون بوسعنا حلحلة مسألة النووي في شبه الجزيرة إلا بتشغيل الوسيلتين معا (..) يجب عدم تجاهل أي من الاثنين". ورأى الوزير الصيني أن "أي تحركات جديدة تتخذها الأسرة الدولية ضد كوريا الشمالية يجب أن تصب في اتجاه هدف احتواء برنامج (البلاد) النووي والباليستي، وفي الوقت نفسه التشجيع على استئناف المفاوضات".  وتابع  "نتطلع إلى تضامن أكبر بين أعضاء مجلس الأمن (في هذا الموضوع) من أجل بناء إجماع والتكلم بصوت واحد"، متحدثا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيبالي.

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