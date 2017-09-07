الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء الخارجية والدفاع في التكتل يعتزمون مناقشة فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية في إطار الضغط الدولي المتزايد الذي أعقب إجراء بيونجيانج أكبر تجاربها النووية في مطلع الأسبوع.

وقالت فيدريكا موجيريني للصحفيين قبيل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في عاصمة استونيا ”اليوم نواجه مستوى مختلفا من التهديد وهو تهديد واضح للسلام والأمن الدوليين“. وأضافت ”سأقترح على الوزراء اليوم زيادة الضغط الاقتصادي على كوريا الشمالية“. وقالت موجيريني إن التكتل يجب أن يؤيد أي قرارات جديدة لمجلس الأمن الدولي فضلا عن إضافة عقوباته الخاصة. لكنها رفضت الخوض في تفاصيل نظرا لعدم توقع صدور أي قرارات رسمية اليوم الخميس.