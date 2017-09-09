بغداد تعلن عدم التزامها بنتائج استفتاء كردستان

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة لن تلتزم بنتائج الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، مشيرا إلى أن بغداد لا تريد الدخول في "صراع داخلي".

وقال المتحدث باسم مكتب العبادي سعد الحديثي في حوار مع إذاعة "سبوتنيك" إن "الاستقلال الذي يريده إقليم كردستان هو خطوة غير شرعية ولا دستورية، وهذا يتطابق مع رؤية الحكومة العراقية بالمحافظة على وحدة البلاد".

وأضاف الحديثي أنه "لا توجد أية رغبة لقبول فكرة الاستقلال في البلاد"، موضحا في الوقت ذاته أن "الإقليم يتمتع بصلاحيات فيدرالية، طبقا للدستور، وأنه لا يحق لطرف أن يغير واقع الحال في العراق برغبة أحادية الجانب، من دون موافقة الطرف الآخر".

وفي رده على سؤال حول قدرات بغداد في الحيلولة دون تمرير الاستفتاء، قال الحديثي: "لا نريد الدخول في صراع داخلي، لكن النتائج التي سينجم عنها هذا الاستفتاء لن تلتزم الدولة بالأخذ بها".

يشار إلى أن استفتاء استقلال اقليم كردستان عن العراق ينتظر تنظيمه في الخامس والعشرين سبتمبر الجاري.