هنية في أول زيارة إلى القاهرة بعد انتخابه رئيسا لحماس

غادر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية غزة اليوم، متوجها إلى القاهرة في زيارة هي الأولى بعد انتخابه رئيسا للحركة.

وجاء في بيان للحركة أن وفدا رفيع المستوى يرأسه هنية، سيبحث مع المسؤولين المصريين "العديد من القضايا الهامة، وخاصة العلاقات الثنائية مع مصر الشقيقة، وسبل تطويرها، وتعزيز التفاهمات مع القاهرة، التي تمت خلال زيارة وفود الحركة السابقة، وآليات تخفيف الحصار عن غزة، وغيرها من الموضوعات التي تهم الطرفين".

وأضاف البيان أن الوفد سيبحث مستجدات القضية الوطنية، وسبل استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية.