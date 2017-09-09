أعداد مسلمي الروهينغا الفارين من ميانمار بلغ 290 ألفا

أعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن أعداد اللاجئين من الروهينغا المسلمة الفارين من العنف المسلط عليهم بميانمار بلغ منذ 25 أغسطس الماضي حتى الآن نحو 290 ألف لاجئ.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم السبت عن المتحدث باسم المفوضية فيفيان تان قولها ان " أعداد الأشخاص الذين يصلون إلى بنغلاديش تتواصل في الارتفاع، والمخيمات مكتظة بالفعل باللاجئين، وهناك حاجة ماسة لبناء المزيد من الملاجئ المؤقتة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة طلبت من السلطات البنغالية توفير المزيد من الأراضي لبناء مخيمات إغاثية جديدة لاستيعاب الفارين الجدد من العنف الدائر في ولاية "راخين"غربي ميانمار.

يشار إلى أن مسلمي الروهينغا يعانون من الاضطهاد في ميانمار ، إذ تعدهم سلطات هذا البلد مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنغلاديش.