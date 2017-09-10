شن مداهمات لوقف استفتاء كاتالونيا

أمر قاضي إسباني الشرطة بمداهمة متجر للطباعة ومكتبين تابعين لصحيفة إقليمية في كتالونيا ضمن تحقيق في استعدادات مزعومة لإجراء استفتاء غير قانوني حول استقلال الإقليم المزدهر الواقع شمال شرقي إسبانيا.

وقالت المحكمة، ومقرها في برشلونة إن مداهمات الشرطة تمت في بلدتي فايس وكونستانتي جنوبي الإقليم.

كما ذكرت المحكمة أن المداهمات جاءت ضمن تحقيق فيما من المحتمل أن يكون عصيانا ومراوغة واختلاسا للأموال العامة من جانب مسؤولين كتالونيين.

وأوردت صحيفة "إل فالينس" الكتالونية أن "4 من عناصر الحرس الأهلي دخلوا صحيفتنا"، وأضافت أن "التفتيش تم بعد ساعات من تفتيشهم لشركة إندوغراف" المتخصصة في الطباعة ومقرها في بلدة كونستانتي.





