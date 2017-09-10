الجبير: نتمسك بموقفنا من الأزمة القطرية

أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، تمسك بلاده بموقفها من الأزمة القطرية حتى تستجيب قطر لمطالبنا ومطالب المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية السعود ان على قطر أن تبدى جدية فى التوصل لحل للأزمة الخليجية، موضحا أن الحل يتطلب عدم دعم الإرهاب وعدم إيواء مطلوبين وعدم التدخل فى شئون الدول الأخرى.

وأعلن الجبير أن الأزمة القطرية تعود إلى أكثر من 20 عاما.

وأضف الجبير، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بمدينة جدة - أن البلدين بحثا كذلك الأوضاع فى سوريا وضرورة إيجاد حل سياسى بموجب إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تؤيد إقامة مناطق لخفض التصعيد كما تتطلع إلى بدء العملية السياسية فى سوريا.

وأوضح الجبير أن الدوحة لم تفى بالتزاماتها تجاه مكافحة تمويل ودعم الإرهاب، مطالبا الدوحة بالاستجابة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حتى يتم فتح صفحة جديدة، معربا عن أمله فى أن تسود الحكمة فى قطر