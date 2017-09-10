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إنقاذ أكثر من 300 لاجئ سورى في عرض البحر

  10 سبتمبر 2017 - 12:15   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الدولي
إنقاذ أكثر من 300 لاجئ سورى في عرض البحر

 قالت الشرطة فى قبرص ، اليوم الأحد ، إن زورقين يحملان 305 لاجئين سوريين وصلا إلى قبرص خلال الليل فى واحدة من أكبر موجات اللاجئين التى تصل إلى الجزيرة منذ اندلعت الحرب السورية فى 2011.
وتم رصد الزورقين وهما يبحران إلى شمال غربى قبرص ويعتقد أنهما انطلقا من مدينة مرسين الساحلية التركية.
وذكر متحدث باسم الشرطة "تم قطر الزورقين من أجل سلامتهما". وتابع أن المياه تسربت إلى أحد الزورقين.
وقبرص هى أقرب دول الاتحاد الأوروبى لسوريا ورغم ذلك تجنب كثيرون ممن فروا من الصراع التوجه إلى الجزيرة إذ إنها لا تتصل مباشرة بباقى أنحاء القارة الأوروبية.
وكانت أكبر مجموعة تصل إلى قبرص منذ تفجر الصراع فى سوريا تضم 345 شخصا جرى إنقاذهم فى سبتمبر أيلول 2014.
وقالت الشرطة إنها تستجوب رجلا سوريا 36 عاما يعتقد أنه كان يقود أحد الزورقين. وتم اصطحاب اللاجئين الآخرين إلى مركز استقبال غربى العاصمة نيقوسيا.
وذكر المتحدث إن اللاجئين وبينهم كثيرون من صغار السن فى صحة جيدة وتم نقل أم ورضيعها إلى المستشفى كإجراء احترازي.

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