الشاهد يعرض حكومته على البرلمان الاثنين

من المنتظر أن يعرض يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، غدا الاثنين تركيبة حكومته الجديدة المتكونة من 13 وزيرا، و7 كتاب دولة على البرلمان، بحسب مصادر إعلامية.

وستكون نتيجة التصويت على كل عضو من الأعضاء، والوزراء ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، الحاسمة في النهاية، على أن يكون التصويت بأغلبية 109 أصوات لينال العضو الثقة.

يشار إلى أن الشاهد أعلن يوم 6 سبتمبر عن تركيبة حكومته الجديدة، بعد التعديل الوزاري الذي أجراه.

وأعرب نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تفاؤله بالحكومة الجديدة، خاصة وأن تونس حطمت رقما قياسيا في التعديلات الوزارية.

من جهته أكد خالد شوكات القيادي في حزب نداء تونس، أن التعديل الوزاري أضفى جرعة سياسية واضحة على التشكيلة الجديدة، مشددا على أن هذا الإجراء سيقوي المسؤولية الوطنية، والتضامن بين مكونات الحكومة.

وقال عماد الخميري المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، إن تشكيلة الحكومة الجديدة حافظت على شرعية التوافق، مشيرا إلى أنها ستحظى مبدئيا بدعم حركة النهضة.