الأنتربول يشطب اسم القرضاوي من قائمة المطلوبين

شطبت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) اسم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي من قائمة المطلوبين، وفقا لما ذكرته قناة الجزيرة.

ونقلت القناة على المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قولها إن شطب الإنتربول اسم القرضاوي من قائمة المطلوبين جاء بعد أن أجرت منظمة الشرطة الدولية “مراسلات ومناقشات عديدة وأصبحت أكثر معرفة بما يجري في مصر”.وأوضحت المنظمة في بيان لها إن “كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين بناء على طلب من السلطات المصرية قد تم تدمير ملفاتهم باستثناء معارض واحد بعد اكتشاف أن التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطات”.وأضافت المنظمة العربية أن منظمة الإنتربول كانت قد نشرت اسم القرضاوي على موقعها “كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل وجميعها تهم تبين أنها ملفقة لكونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية وكذلك عدم معقوليتها فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره”.