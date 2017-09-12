البرلمان العراقي يرفض استفتاء كردستان

أفاد مصدر برلماني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس النواب العراقي صوت على رفض استفتاء إقليم كردستان

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "مجلس النواب صوت بغالبية مطلقة، بجلسة اليوم، على رفض استفتاء إقليم كردستان"، لافتا إلى أن "النواب الكرد لم يصوتوا"وأضاف أن "البرلمان ألزم رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل العالقة بين بغداد والإقليم"

يُذكر أنّ أحزابا كردستانية أعلنت في اجتماع عقدته في الـ 7 من يونيو/حزيران 2017، برئاسة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، تحديد يوم 25 سبتمبر/أيلول موعداً لإجراء استفتاء شعبي حول استقلال الإقليم عن العراق، لكنّ القرار لقي رفض عدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبريطانيا وإيران