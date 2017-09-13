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مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا

  13 سبتمبر 2017 - 11:17   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الدولي
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التزامه الثابت بالحفاظ على سيادة سورية و وحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه

وجدد المجلس في قرار أصدره بشأن "تطورات الأوضاع في سوريا" خلال دورته ال148 المنعقدة، يوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، التأكيد على موقفه الثابت بشأن الأزمة السورية، المتمثل في ضرورة إيجاد حل سياسي تشارك فيه جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لما ورد في بيان "جنيف1" في يونيو 2012 واستنادا لما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن 2254.وأعرب وزراء الخارجية العرب في القرار ذاته عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة لعقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع و إرساء السلم والاستقرار في سوريا .وبحث الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية، الذي تولت جيبوتي رئاسته الدورية، مجموعة من القضايا، في مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن

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