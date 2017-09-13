تفكيك جمعية أشرار واسترجاع 600مليون سنتيم بالعاصمة

في إطار الجهود الميدانية الرامية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر، من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار مختصة في السرقة بالتعدد والتسلق والكسر.

قضية الحال تتمثل في جمعية أشرار مختصة بالسرقة عن طريق الكسر، حيث تعرض أحد المنازل للسرقة من داخله ببئر مراد رايس حيث تم أخد مبلغ مالي معتبر ومجوهرات ملك لصاحبة المنزل، التي رسمت شكوى لدى الضبطية القضائية بقطاع الإختصاص، لتقوم فصيلة المساس بالممتلكات بالتنقل إلى عين المكان حيث تم معاينة كسر مس باب الألمنيوم المحاذي للباب الرئيسي متبوعا بعملية تخريب مست جميع أرجاء الغرف مع إختفاء مبلغ مالي قدر بحوالي 600 مليون سنتيم لتنطلق التحريات لمعرفة الفاعلين، من جهتها مصالح الشرطة وبعد تحريات معمقة باستخدام مختلف الوسائل العلمية و التقنية، تمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم عبر نظام التعرف البصماتي وهو مسبوق قضائيا، وبعد عملية الترصد والتتبع ليلا نهارا أسفرت على إيقاف المشتبه فيه الذي كان برفقة شخصين أخرين ليتم تحويلهم إلى المصلحة لمواصلة التحريات وضبط بحوزته مبلغ مالي من العملة الوطنية، وبعد التحقيق معه، اعترف بهوية شركاءه الذين تم توقيفهم بالتوالي، حيث ومن خلال هذه العملية، تمكنت عناصر الشرطة من الحجز بحوزة المشتبه فيهم، على مبلغ مالي قدره 360 مليون سنتيم، ثلاثة ساعات ثمينة، إضافة إلى أربعة هواتف نقالة تم إقتناءها من طرف المشتبه فيهم بالأموال المستحوذ عليها، للإشارة فإن عملية القبض على المشتبه فيهم تطلبت عمليات ترصد كثيفة وتحريات معمقة من قبل عناصر الشرطة، وتم على إثرها توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، وبأمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمت إحالة ثلاثة من المشتبه فيهم، على الحبس المؤقت، فيما وضع اثنان تحت الرقابة القضائية، بينما تحصل إثنين أخرين على الاستدعاء المباشر.

منيرة ابتسام طوبالي