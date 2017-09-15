القوات العراقية تعتقل 14 امرأة من نساء "داعش"

أعلنت القوات العراقية القبض على 14 امرأة من عوائل تنظيم "داعش" (13 يحملن الجنسية التركية وواحدة الروسية) في منطقة العياضية التابعة لقضاء تلعفر غرب الموصل، الذي تم تحريره مؤخرا.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان على صفحتها في "فيسبوك" إن قوات الفوج الثاني في اللواء 73 والفوج الأول في اللواء 75 ألقت القبض على 14 امرأة (13 يحملن الجنسية التركية وواحدة الروسية) و16 طفلا في قصبة الراعي الواقعة على أطراف العياضية.

وأضافت الخلية أن ذلك جاء خلال عمليات تفتيش وتطهير أجريت ليلا.

وكانت قيادة عمليات "قادمون يا تلعفر" أعلنت في نهاية أوت الماضي استعادة العياضية من التنظيم بالكامل وأحكمت السيطرة عليها.