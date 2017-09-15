هيومن رايتس ووتش تحذر من حملة ضد معارضين في السعودية

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير لها بأن السلطات السعودية اعتقلت عشرات الأشخاص بينهم رجال دين بارزون، في إطار حملة اعتقالات تحمل "دوافع سياسية".

وقالت سارة ليا، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "الحملة ضد الناشطين والمعارضين السلميين تظهر غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح"..."منذ العام 2014، حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في محكمة جزائية متخصصة في قضايا الإرهاب".

في سياق متصل كتب ناشطون على موقع "تويتر" أن السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا 20 شخصا على الأقل، بينهم الداعيان البارزان سلمان العودة وعوض القرني. وأكد أفراد من عائلات بعض الموقوفين عملية الاعتقال.