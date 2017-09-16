تثبيت الحكم على مرسي في قضية "التخابر مع قطر"

قضت محكمة النقض المصرية بالسجن المؤبد لـ25 عاما للرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية "التخابر مع قطر".

كما ردّت المحكمة الطعن الذي تقدمت به جهة الدفاع عن مرسي، وأحمد عبد العاطى، وأمين الصيرفي، وأحمد عفيفي، ومحمد كليني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأحمد حمدي، ورفضت استئناف النيابة العامة على حكم براءة مرسي و6 آخرين من تهمة تسريب الوثائق والإضرار بالأمن القومي للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في الـ18 من جوان 2016 بالحبس المؤبد للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، بلغ مجمل مدة الأحكام الصادرة بحقه 85 عاما، إضافة إلى حكم واحد بالإعدام.

ويحاكم القضاء المصري مرسي في خمس قضايا، هي "وادي اللطرون" التي صدر بحقه بموجبها حكم أولي بالإعدام، و"التخابر الكبرى"، و"أحداث الاتحادية"، و"التخابر مع قطر" التي صدر بحقه بموجبها حكم أولي بالحبس لـ40 عاما، فضلا عن الاتهامات المنسوبة إليه في إطار قضية "إهانة القضاء" والتي تنتظر النطق بحكمها.