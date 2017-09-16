وفاة أكبر معمرة في العالم

توفيت في جامايكا السيدة فيوليت موس براون (Violet Mosse Brown ) البالغة من العمر 117 عاما، وهي المعمرة الأكبر سنا بين سكان الأرض.

أعلن ذلك يوم السبت 16 سبتمبر رئيس وزراء الجزيرة أندرو هولنيس في تغريدة في تويتر.

وذكر أنه تم الاعتراف بها كأقدم معمرة على هذا الكوكب، في أبريل 2017، بعد وفاة الإيطالي إيما موران، الذي كان آخر من ولد قبل عام 1900.

ولدت براون في جامايكا في 10 مارس 1900. وفي عام 2010، أجرت مقابلة مع صحيفة محلية قالت فيها إنها لم ولا تأكل لحم الخنزير والدجاج، ولا تشرب "الروم". وذكرت أنها لم تفكر قط إن كان من الضروري أن تعيش 110 سنوات. وأشارت إلى أنها لا تشعر بأن عمرها فعلا 110 سنوات.

وفي 26 يوليو 2017، شغلت المركز الخامس في قائمة أقدم المعمرين في التاريخ.