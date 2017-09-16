تركيا تعتقل 74 مشتبها بانتمائهم لـ"داعش" في إسطنبول

أوقفت قوات الأمن التركي 74 مشتبها بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، كلهم أجانب باستثناء مواطن تركي، وذلك خلال حملة مداهمات نفّذتها فجر اليوم بمدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول داهمت 15 نقطة في 8 أحياء تابعة للمدينة في عملية ضد "داعش".

وأشارت المصادر إلى أن الفرق الأمنية، أوقفت 74 مشتبها بالانتماء إلى التنظيم، مؤكدة أن 73 منهم يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.

وجرى نقل الموقوفين إلى مديرية الأمن لمتابعة الإجراءات القانونية وترحيلهم لاحقا إلى بلدانهم، بحسب المصادر ذاتها.