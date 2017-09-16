اعتقال مشتبه فيه بتفجير مترو لندن

أخلت الشرطة البريطانية منازل جنوبي العاصمة لندن، وذلك على خلفية اعتقال شاب يبلغ 18 عاما اليوم السبت، يشتبه بصله بالتفجير الذي وقع أمس في مترو لندن وأصاب 30 شخصا.

وأوضحت الشرطة أن عملية إجلاء السكان في المباني المحيطة جاءت كإجراء وقائي، مضيفة أن "حواجز وضعت في دائرة نصف قطرها 100 متر لتسهيل عملية شرطة العاصمة".

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة البريطانية كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها اعتقلت شابا في بلدة دوفر السياحية بمقاطعة "كنت" جنوب شرق البلاد، للاشتباه بصلته بتفجير مترو الأنفاق بلندن أمس الجمعة.

وكان تفجير بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع، قد استهدف عربة قطار بمحطة "بارسونز غرين" لمترو الأنفاق الواقعة جنوب غرب العاصمة البريطانية، مخلفا العشرات من الجرحى.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هذه العملية الإرهابية الخامسة خلال ستة أشهر في لندن.