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القوات العراقية تحرر منطقة حدودية مع سوريا جنوبي الفرات

  16 سبتمبر 2017 - 16:05   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الدولي
القوات العراقية تحرر منطقة حدودية مع سوريا جنوبي الفرات

أعلنت القوات العراقية تحرير بلدة عكاشات الواقعة قرب الحدود السورية بالكامل في أول يوم من انطلاق العملية العسكرية لاستعادة مناطق سيطرة تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار غربي العراق

وأفادت خلية الإعلام الحربي في بيان بأن القوات المشتركة (الجيش والحشدان الشعبي والعشائري والفوج التكتيكي لشرطة الأنبار) شاركت في تحرير البلدة وفتح الطريق من عكاشات على الخط الدولي، مع استمرار عمليات التطهير.وكانت القوات العراقية تمكنت من تحرير أغلب مدن الأنبار التي استولى عليها التنظيم في عام 2014 في عمليات عسكرية كبيرة، لكن المسلحين لا يزالون يسيطرون على عدد من المدن الصغيرة القريبة من الحدود السورية

 

 

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