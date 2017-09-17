كتل برلمانية عراقية تجمع توقيعات لإقالة رئيس الجمهورية

قال مسئول عراقى إن عددا من نواب البرلمان، يجمعون حاليا توقيعات لسحب الثقة من الرئيس العراقى فؤاد معصوم، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح المصدر، الذى رفض الكشف عن اسمه، أن عددا من نواب الكتل البرلمانية الموالية للحكومة بدأت بالفعل فى جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس معصوم مرزوق.

جدير بالذكر أن الرئيس فؤاد معصوم، الذى ينتمى للأكراد، تولى السلطة فى البلاد خلفاً للرئيس طالباني، المنتمى أيضا لإقليم كردستان.

وتأتى تلك الحملة كرد فعل على إعلان كردستان عزمها إجراء استفتاء تقرير المصير فى سبتمبر الجارى.