المالكى يصف انفصال كردستان بـ " إسرائيل ثانية" شمال العراق

حذر نائب رئيس الجمهورية العراقى نورى المالكى الأحد، لدى استقباله السفير الأمريكى فى بغداد من "قيام إسرائيل ثانية" شمال العراق فى اشارة الى الاستفتاء المرتقب على استقلال اقليم كردستان فى 25 سبتمبر الحالى.

وأكد المالكى فى بيان بعيد اجتماعه بالسفير دوجلاس سليمان ضرورة "إلغاء إجراء الاستفتاء لكونه غير دستورى ولا يصب فى مصلحة الشعب العراقى عامة ولا لصالح الكرد خاصة".

وأضاف زعيم ائتلاف دولة القانون أكبر الكتل البرلمانية "لن نسمح بقيام إسرائيل ثانية فى شمال العراق" محذرا "المطالبين بالاستفتاء من التداعيات الخطيرة التى سيخلفها هذا الاجراء على امن وسيادة ووحدة العراق".