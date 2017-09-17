الأسد يتهم حكومات غربية بمواصلة دعم الإرهابيين فى سوريا

قال الرئيس السورى، بشار الأسد، إن بعض الحكومات الغربية لا تزال تدعم التنظيمات الإرهابية فى سوريا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر رغم ما بدأت تعانيه من ارتداد هذا الإرهاب على شعوب تلك الدول.

جاء ذلك خلال استقبال الأسد، اليوم الأحد، وفدًا برلمانيًا إيطاليًا برئاسة السناتور ماريو رومانى، عضو مجلس الشيوخ.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع فى سوريا فى ظل الحرب الإرهابية التى تتعرض لها، والمشاهدات الميدانية للوفد الإيطالى خلال زيارته العديد من المناطق السورية والصورة السلبية المضللة التى رسمها الإعلام الغربى خلال سنوات الحرب على سوريا.

وأوضح الأسد، أن الزيارات التى تقوم بها الوفود الأوروبية إلى سوريا والإطلاع على الوقائع كما هى يمكن أن تؤدى دورًا مهمًا فى تعزيز بوادر تغير الرأى العام الغربى تجاه ما يجرى فى سوريا بعد أن أدرك كذب الإعلام الغربى الذى يخدم سياسات الحكومات وليس مصالح الشعوب، بالإضافة إلى العمل على رفع الحصار الاقتصادى الذى يزيد من معاناة السوريين ويؤثر سلبا على حياتهم اليومية.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد تضامنهم مع الشعب السورى فى حربه ضد الإرهاب المدعوم من دول غربية وإقليمية، لافتين إلى أن الإرهاب الذى ضرب سوريا منذ سنوات بات يعمل أنيابه فى العديد من الدول الأوروبية، ويشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن وحياة ومستقبل مواطنيها.