اعتقال مشتبه به في هجوم لندن

نقلت وسائل إعلام بريطانية لقطات صادمة لعملية اعتقال المشتبه به الثاني في تدبير هجوم لندن الأخير، وهو اللاجئ السوري يحيى فاروق.

واتخذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة، أثناء تفتيش مكان إقامة فاروق مساء أمس الأحد، بعد أن وثّق شهود عيان العملية الأمنية الصادمة لإلقاء القبض على المشتبه به، أمام مطعم للدجاج المشوي "الحلال" في لندن.

ونقلت صحيفة "ذي صن" عن شاهد عيان صوّر الحادثة، أن 3 رجال وامرأة اتضح لاحقا أنهم ضباط شرطة بملابس مدنية، أردوا الشاب السوري، البالغ من العمر 21 عاما، أرضا. ومن ثم قام أفراد فريق تحقيق طب شرعي، يرتدون ملابس وقائية بلف ذراعيه ورجليه بأكياس نايلون، ومن ثم وضعوا عليه كلبش بلاستيكي وبدلة وقائية. وتم نقل المشتبه به في سيارة كانت كافة المقاعد فيها مغطاة بالبلاستيك.

وكشفت صحف بريطانية عن تفاصيل شخصية عن المشتبه به، وهو منحدر من ريف دمشق، ويعتقد أنه هرب في البداية إلى مصر، ومن ثم عبر إلى إيطاليا على متن قارب.