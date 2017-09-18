غارات عراقية على مواقع لـ "داعش" داخل الأراضي السورية

شنت المقاتلات العراقية غارات على أهداف لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية بمنطقة الميادين في دير الزور القريبة من الحدود العراقية، وهي الثانية بعد غارات مماثلة في فبراير الماضي.

وقالت خلية "الصقور" الاستخباراتية، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية في بيان، "نفذت خلية الصقور الاستخبارية وبالتنسيق مع لجنة التنسيق الرباعي، عملية استهداف لـ6 مواقع لعناصر داعش في منطقة الميادين السورية أدت إلى تفجير 3 عجلات مفخخة ومستودع للذخيرة والأحزمة والعبوات الناسفة وقتل وجرح العشرات من عصابات داعش الإجرامية"، دون الإشارة إلى التاريخ الذي تمت فيه هذه الغارات.

وتابعت الخلية أن الطائرات قصفت أيضا تجمعات داعش في عدد من المواقع في الأراضي العراقية في مناطق عكاشات وعنه والقائم، وعددها 42 هدفا تم تدميرها بشكل كامل، من تاريخ 11 ولغاية 16 الشهر الجاري، كما أدت إلى مقتل 306 وجرح العشرات من الإرهابيين.