مقاتلو "داعش" يفرون من سوريا

حذر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" من نشاط "داعش" المتزايد لإعادة تنظيم صفوفه على مقربة من أوروبا، في ليبيا بعد عام من خسارته معقله الرئيس في مدينة سرت الليبية.

ونقلت الصحيفة حسب ما نشرته بوابة الوسط عن مسؤولين أمنيين أوروبيين وليبيين أن "التنظيم شكل خلايا صغيرة تتكون من بضع عشرات من المقاتلين، وأقام قواعد جديدة خارج المدن الليبية، مثل بني وليد وغات، خلال الأشهر القليلة الماضية، وبدأ في كسب الأموال عن طريق اعتراض طريق الشاحنات التجارية، واستغلال شبكات تهريب المهاجرين والوقود".

ولفت المصدر أيضا غلى أن تنظيم "داعش" طلب من مقاتليه الانتقال من سوريا إلى ليبيا، بسبب تضييق العمليات العسكرية الخناق عليه في مناطق سيطرته في العراق وسوريا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن قيادي سابق في "داعش" عمل بمدينة الرقة يدعى "ابو براء الأنصاري"، ويقيم حاليا في تركيا بعد ان انشق عن التنظيم في يونيو/حزيران الماضي، قوله إن "التنظيم يعتبر ليبيا مدخله الرئيس إلى أوروبا.