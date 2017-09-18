2 تريليون دولار تدخل جيوب المرتشين سنويا!

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الاثنين، أن إجمالي حجم الرشاوي السنوي في العالم يصل إلى 2 تريليون دولار.

وقالت لاغارد خلال مؤتمر لمكافحة الفساد، نظمه معهد "بروكينغز" في واشنطن "إن الحجم السنوي للرشاوي، والذي هو جزء واحد من مظاهر الفساد، يبلغ ما بين 1.5 و2 تريليون دولار، أي حوالي 2% من إجمالي حجم الناتج المحلي العالمي، وهذا يمثل غيضا من فيض، والتأثير على المدى الطويل هو أكثر عمقا من ذلك بكثير".

وأضافت لاغارد أن الصندوق يقدم دعما لدوله الأعضاء في مجال مكافحة الرشوة. ووفقا لمديرة الصندوق الدولي، فإن لتحقيق نتائج في هذا المجال، ينبغي "الاعتراف بالحقائق العملية للمشكلة"، والتركيز على الطرق المختلفة لحلها.

وتشكل ظاهرة الفساد، بما في ذلك الرشوة، خطرا جسيما على الاقتصاد العالمي، وتعجز حكومات الدول ورجال السياسة والأكاديميون والخبراء في شتى أنحاء العالم، عن إيجاد وسائل فعالة لاستئصال هذا الشر.