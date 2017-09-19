!زعيمة ميانمار تتحدث عن اضطهاد المسلمين في بلادها

أعلنت زعيمة ميانمار في أول ظهورعلني لها منذ اندلاع الأزمة غرب البلاد، أن أي شخص مسؤول عن الانتهاكات بولاية راخين المضطربة، سيحاكم بالقانون مشيرة إلى أنها لا تخشى أي تحقيق دولي.

وقالت سو تشي، الثلاثاء في كلمة متلفزة في البرلمان بالعاصمة نايبيداو، إن بلادها مستعدة لتنظيم عودة أكثر من 410 آلاف لاجئ من الروهينغا فروا إلى بنغلاديش المجاورة، "نحن مستعدون لأن نبدأ التحقق من هويات اللاجئين بهدف تنظيم عودتهم".

وتابعت، "نندد بكل انتهاكات حقوق الإنسان..نشعر بالحزن الشديد لآلام الأشخاص العالقين في الأزمة.. لا نريد أن تكون ميانمار منقسمة حول المعتقدات الدينية".

وأشارت الزعيمة إلى أن قوات الأمن تلقت تعليمات من أجل اتخاذ كل الإجراءات لتفادي الأضرار الجانبية وإصابة مدنيين بجروح، خلال عملية مكافحة الإرهاب.