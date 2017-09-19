الإعصار "ماريا" يجتاح الكاريبي

بلغ الإعصار "ماريا"، الذي ضرب جزر منطقة الكاريبي، الدرجة الخامسة القصوى، وتسبب بأضرار واسعة في جمهورية الدومينيكان، وصولا إلى تدمير منزل رئيس الوزراء.

وكتب رئيس وزراء الدومينيكان روفيلت سكيرت في حسابه على "فيسبوك" أن الرياح انتزعت سقف منزله، وباتت المياه تغمره. ومن ثم أبلغ سكيرت متابعي صفحته أنه تم إنقاذه وهو يخير.

تحدث رئيس الوزراء عن تلقي تقارير أولية حول أضرار واسعة النطاق، وعبر عن خشيته من احتمال سقوط قتلى وجرحى، جراء انزلاقات ترابية تسببت بها الأمطار المستمرة.

وتبلغ سرعة الرياح حاليا 260 كم، فيما حذر خبراء الأرصاد من خطر ارتفاع مستويات المياه في البحر بـ2-3 أمتار.

إضافة إلى "ماريا" يواصل الإعصار "خوسيه" تقدمه قرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.