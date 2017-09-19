محادثات علنية بين السيسي ونتنياهو لأول مرة

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، في أول محادثات علنية بينهما، شملت بحث سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها اليوم، أن "السيسي أكد خلال لقائه على الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأضاف البيان أن السيسي، شدد على أهمية التوصل إلى "تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية، من أجل توفير واقع جديد في الشرق الأوسط، تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل بمقر إقامته في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل استئناف عملية السلام المتوقفة منذ العام 2014 وإقامة دولة فلسطينية و"توفير الضمانات اللازمة" لنجاح عملية التسوية بين الجانبين.