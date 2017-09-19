قتلى وجرحى بهجوم انتحاري بالعراق

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب العشرات بهجوم نفذه 3 انتحاريين في مطعم للحجاج في محافظة صلاح الدين صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية هذه الحصيلة، مضيفة أن 34 شخصا أصيبوا بجروح، جراء الهجوم الذي وقع في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المطعم الذي تم استهدافه يقع بين تكريت وبيجي "منطقة الحجاج".

وأكدت أن اثنين من المهاجمين تمكنا من تنفيذ الهجوم، فيما قتلت القوات الأمنية المهاجم الثالث أمام بوابة المطعم.

وذكر مصدر أمني في صلاح الدين أن تصفية المسلح جاءت بعد أن اشتبكت معه قوة أمنية قرب المطعم، إثر وقوع الهجوم الانتحاري داخل المبنى.