إضراب عام فى مكاتب البريد والإدارات المركزية بتونس

نفذت النقابة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام للشغل التونسى إضرابا عاما فى جميع مكاتب البريد والإدارات المركزية للبريد لمدة يومين اعتبارا من اليوم.

وقال أمين عام النقابة العامة للبريد التونسية الحبيب الميزورى، فى تصريح له اليوم، إن الإضراب جاء بعد فشل الجلسة التى عقدت مساء أمس بين مسؤولى النقابة ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمى حيث لم يتم التوصل إلى أى اتفاق بشأن مطالب العاملين فى البريد.

وأوضح الميزورى أن العاملين يحتجون على التراجع عن اتفاق مبدئى تم إبرامه بحضور وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيا الاتصال ينص على الترقية الآلية للعاملين فى البريد وزيادة منحة التغذية بالإضافة إلى وجود شركات تنشط فى مجال البريد السريع بطريقة غير قانونية مما تسبب فى خسائر كبيرة للبريد وإحالة مئات الموظفين فى البريد سنويا على التقاعد دون أن يتم تعويضهم.