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مستوطنون اسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

  19 سبتمبر 2017 - 16:25   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الدولي
مستوطنون اسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم موظف فى سلطة الآثار الإسرائيلية، برفقة ضابط عسكرى، صباح اليوم الثلاثاء، المصلى المروانى فى المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان إنهما قاما بجولة استكشافية مشبوهة واستفزازية فى أرجاء المصلى المروانى دون معرفة الأسباب.

فى الوقت ذاته، جدّد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حراسات مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذت جولات استفزازية فيه.

كما تواصلت دعوات ما يسمى "ائتلاف منظمات الهيكل"، لأنصارها ولجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة فى اقتحامات مكثفة للمسجد المبارك خلال فترة الأعياد اليهودية التى ستبدأ بعيد رأس السنة العبرية بعد غد الخميس.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 16 مواطناً فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى- فى بيان اليوم- أن الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من محافظة الخليل، ومواطنين اثنين من محافظة قلقيلية، ومواطنين اثنين من محافظة نابلس، إضافة إلى اعتقال مواطنين اثنين آخرين من بيت لحم، واثنين آخرين من محافظة سلفيت.

ومن محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجليه، وآخر من محافظة طوباس.

من جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال، صباح اليوم، عن الشيخ خالد المغربى (أحد مشايخ المسجد الأقصى) شريطة عدم دخول المسجد الأقصى (15) يوما.

 

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