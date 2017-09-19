248 قتيلا جراء زلزال المكسيك المدمر

ارتفع عدد الضحايا في المكسيك إلى 248 قتيلا، جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد أمس بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، حسب ما أعلنته مصادر محلية

وأعلن رئيس هيئة الإنقاذ في المكسيك، فيليب بوينته، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الى 248 شخصا، "حتى الآن المعطيات تشير الى 248 قتيلا، بينهم 72 في موريلوس و117 في مكسيكو و43 في بويبلا و 12 في ايدوميكسه و3 في غيريرو وآخر في آواخاكا" وذكر وزير التربية فى المكسيك أوريليو نيون اليوم، أن 30 شخصا على الأقل، لقوا مصرعهم في انهيار مدرسة نتيجة الزلزال إلى ذلك قال مساعد وزير التربية خافيير تريفينيو لشبكة تيليفيسا "لدينا تعداد 25 (قتيلا) بينهم 21 طفلا" في مدرسة إنريكي ريبسامن الابتدائية