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جنوب إفريقيا وناميبيا يجددان دعمهما الكامل لنضال الشعب الصحراوي

  22 سبتمبر 2017 - 10:46   قرئ 20 مرة   1 تعليق   الدولي
جنوب إفريقيا وناميبيا يجددان دعمهما الكامل لنضال الشعب الصحراوي

جدد كل من رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما ورئيس ناميبيا هاج جينغوب، دعم بلديهما الكامل للنضال السلمي الذي يخوضه الشعب الصحراوي، وحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال

وذكررئيس جنوب إفريقيا- في خطابه أمام الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك- إنه "يجب على الجمعية العامة إظهار الدعم للكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي، وإبقاء القضية الصحراوية قيد نظرها لما فيه مصلحة للصحراويين، واستجابة لتطلعات إفريقيا في التكامل والتعايش السلمي والتنمية المستدامة" وجدد السيد زوما "دعم بلاده الكامل للنضال السلمي الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل نيل الحرية والاستقلال"

من جانبه، أكد رئيس جمهورية ناميبياي هاج جينغوب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس "دعم بلاده الكامل  لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال" و في كفاحه ضد المحتل المغربي و تصميمه المتجدد على انتزاع حقه في تقرير المصير و حماية ثرواته الطبيعية من الاستغلال اللامشروع من طرف المغرب وأشار جينغوب إلى أنه "لا يمكن أن يستمر تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، مجددا التأكيد على "تأييد ناميبيا التام الذي لا لبس فيه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال" ودعا الرئيس الناميبي إلى التنفيذ العاجل لجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، الداعية إلى إجراء استفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن -خلال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن عزم مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية هوسرت كولر التوجه قريبا إلى المنطقة بهدف بعث مسار السلام المتوقف منذ 2012 يذكر أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد يقوده وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك

 

 

تعليقات (1 منشور)

zouine منذ 43 دقيقة
المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها. الله يجعل كيدكم في نحوركم، أيها الحساد
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