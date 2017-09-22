مساهل يتحادث مع نظيرته من جنوب افريقيا بنيويورك

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الخميس بنيويورك مع نظيرته الجنوب افريقية مايتن كوانا ماشبان على هامش أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطرق الطرفان خلال المحادثات إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتدعيمها كما اعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين واكدا استعدادهما لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه الى مختلف الميادين كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المدرجة في جدول أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة .وبحث الوزيران أهم المسائل الافريقية المتضمنة في جدول أعمال الاتحاد الافريقي.

مساهل يتحادث مع وزير الغاز البوليفي بنيويورك

و تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الخميس بنيويورك على هامش أشغال الدورة ال72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة مع وزير الغاز البوليفي السيد لويز ألبرتو سانشار.و تطرق الطرفان خلال اللقاء الى القمة القادمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقرر انعقادها في بوليفيا شهر نوفمبر المقبل.كما بحث الوزيران سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

مساهل يتباحث مع نظيره الاسباني بنيويورك

و أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الخميس بنيويورك مباحثات مع نظيره الاسباني الفونسو داستيس على هامش أشغال الدورة ال72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.وبحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتدعيمها بما يخدم البلدين.وتبادل السيد مساهل مع نظيره الاسباني وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك المتضمنة في جدول أعمال هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة واكدا على تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين.

مساهل يتحادث مع وزير الغاز البوليفي بنيويورك

و تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الخميس بنيويورك مع نظيره الاستوني السيد سفن ميكسر و هذا على هامش الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبحث الطرفان التعاون الثنائي وسبل تعزيزه واكدا مواصلة تدعيم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وناقش الوزيران المسائل المدرجة في جدول اعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة إلى مسائل اقليمية و دولية ذات الاهتمام المشترك واغتنم الوزير الاستوني هذه الفرصة لطرح برنامج بلاده من اجل الترشح لمجلس الامن للفترة (2020-2021) واتفقا الجانبان على مواصلة التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.