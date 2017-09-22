مساهل يتحادث مع نظيرته من جنوب افريقيا بنيويورك

شريط الاخبار
النواب يصادقون اليوم على مخطط عمل الحكومة وفاة 17 شخصا إثر حادث مرور في أدرار الأرسيدي، العمال وجبهة المستقبل... وجه جديد للمعارضة في البرلمان الجزائر تطلب من باريس سحبها من المنطقة الحمراء للوجهات السياحية هواوي لأعمال المستهلكين تدعم الابتكار في الشرق الأوسط مرموري يؤكد أن قطاع السياحة يساهم بـ2 بالمائة فقط من الدخل الوطني زطشي يرضخ لضغوطات ولد علي ويتجه لطرد ألكاراز ميدفيديف في زيارة إلى الجزائر يوم 10 أكتوبر خالد نزار وأبناؤه أمام القضاء الأمريكي يوم 17 أكتوبر بيجو توافق على الإدماج ونقل التكنولوجيا إلى السوق الجزائرية تواتي يؤكد أن تعديل قانون الانتخابات لا معنى له حاليا إشادة دولية بالتزام الجزائر بتطبيق اتفاقية أوتاوا حول نزع الألغام خبراء يطالبون بإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الطب البيطري مباركي يكشف عن وجود 169 مؤسسة تكوينية في السياحة والفندقة انتهاء فترة التسجيلات الثانية الخاصة بالطلبة الجدد اليوم أمن تيزي وزو يؤكد فعالية مخطط تأمين موسم الاصطياف والدخول الاجتماعي لجنة تفتيش بخصوص ضياع الأمتعة بمطار هواري بومدين الجيش يستأصل شبكات دعم الإرهاب في الوسط الـ سينا ينظم ندوات للتعريف بمبادئ الدستور الخاصة بحقوق الإنسان شراكة جزائرية - بريطانية لتطوير إنتاج المحروقات النفط يرتفع إلى 55.90 دولارا واجتماع مرتقب لـ أوبك لتمديد خفض الإنتاج غيابات بالجملة للأساتذة الجدد تؤجل انطلاق الدروس إلى إشعار آخر وزارة الصحة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع كل النقابات زطشي يتخطى حدوده ويؤكد أن ألكاراز خضرة فوق طعام وفرة المنتوج ودخول سفن جديدة النشاط يطيحان بـ لوبيات السمك في جيجل تحديد بداية العام الهجري يثير فتة في الحكومة! قيتوني يؤكد وجود 700 محطة كهرباء غير مطابقة للمقاييس عبر الوطن وزارة التجارة تنظم يوما دراسيا بالشراكة مع الاتحاد الأوربي كتل المعارضة تحاكم أويحيى والموالاة تدافع عن برنامج الرئيس سوناطراك تحضر استراتيجية جديدة تمتد إلى آفاق 2030 194 مليار سنتيم ميزانية ولاية تيزي وزو لسنة 2018 منتدى الأمن يحتضن محاضرة حول مقومات نجاح تعاون أفريبول وزارة التعليم العالي تفرج عن رزنامة العطل الجامعية إعادة بعث 500 ألف وحدة سكنية بصيغة الـ أل بي أ كانت مجمّدة ولاية تلمسان تخصص 219 حافلة طاطا مهترئة للنقل المدرسي وزارة التعليم العالي تمنح فرصة ثانية للطلبة الجدد وتمدد فترة التسجيلات مدرجات فارغة والتسجيلات مستمرة بعد أسبوعين عن انطلاق الدراسة بالجامعات تأجيل قضية المحامي المشطوب عمارة محسن إلى 10 أكتوبر توقيف ثلاثة عناصر دعم للإرهاب بالمدية وبرج باجي مختار الأفافاس يكشف عن قائمته الترشيحية لانتخابات المجلس الولائي بتيزي وزو
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. مساهل يتحادث مع نظيرته من جنوب افريقيا بنيويورك

مساهل يتحادث مع نظيرته من جنوب افريقيا بنيويورك

  22 سبتمبر 2017 - 10:49   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الدولي
مساهل يتحادث مع نظيرته من جنوب افريقيا بنيويورك

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الخميس بنيويورك مع نظيرته  الجنوب افريقية مايتن  كوانا ماشبان على هامش أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطرق الطرفان خلال المحادثات إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتدعيمها كما اعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين واكدا استعدادهما  لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه الى مختلف الميادين كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المدرجة في جدول أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم  المتحدة .وبحث الوزيران أهم المسائل الافريقية المتضمنة في جدول أعمال الاتحاد  الافريقي.

مساهل يتحادث مع  وزير الغاز البوليفي بنيويورك

و تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  أمس الخميس بنيويورك على هامش أشغال الدورة  ال72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة مع  وزير الغاز البوليفي السيد لويز  ألبرتو سانشار.و تطرق الطرفان خلال اللقاء الى القمة القادمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز  المقرر انعقادها في بوليفيا شهر نوفمبر المقبل.كما بحث الوزيران سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

مساهل يتباحث مع نظيره  الاسباني  بنيويورك

و أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد  القادر مساهل  أمس الخميس بنيويورك مباحثات مع نظيره الاسباني الفونسو داستيس على هامش أشغال  الدورة ال72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.وبحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتدعيمها بما يخدم البلدين.وتبادل السيد مساهل مع نظيره الاسباني وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام  المشترك المتضمنة في جدول أعمال هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة  واكدا على تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين.

 مساهل يتحادث مع  وزير الغاز البوليفي بنيويورك

و تحادث وزير الشؤون الخارجية  عبد القادر مساهل يوم الخميس بنيويورك مع نظيره الاستوني السيد سفن ميكسر و  هذا على هامش الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبحث الطرفان التعاون الثنائي وسبل تعزيزه واكدا مواصلة تدعيم التعاون بين  البلدين في مختلف المجالات وناقش الوزيران المسائل المدرجة في جدول اعمال الدورة ال72 للجمعية العامة  للأمم المتحدة إضافة إلى مسائل اقليمية و دولية ذات الاهتمام المشترك واغتنم الوزير الاستوني هذه الفرصة لطرح برنامج بلاده من اجل الترشح لمجلس  الامن للفترة (2020-2021) واتفقا الجانبان على مواصلة التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات