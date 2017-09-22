توجيه تهمة تنفيذ تفجير مترو لندن إلى لاجئ عراقي عمره 18 عاما

أعلنت الشرطة البريطانية رسميا عن توجيه تهمة تنفيذ التفجير في مترو أنفاق لندن يوم الجمعة الماضي، إلى لاجئ عراقي بالغ من العمر 18 عاما يدعى أحمد حسن.

وكان هذا اللاجئ العراقي أول مشتبه به تم إلقاء القبض عليه في إطار التحقيقات، لكن الشرطة لم تكشف عن اسمه في البداية.

وتضم لائحة الاتهام الموجهة إلى أحمد حسن أيضا تصنيع المتفجرات.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة لأول مرة في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وكانت كريسيدا ديك، قائدة شرطة لندن، قد أعلنت أن القنبلة التي تسببت يوم الجمعة الماضية بإصابة نحو 30 شخصا، في عربة قطار بمحطة بارسونز غرين غربي لندن، لم تنفجر بكامل قوتها، مضيفة أنه لوكان الانفجار كامل القوة، لكانت الخسائر أسوأ بكثير.