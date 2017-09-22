الشرطة الإسبانية توقف مغربيا بتهمة علاقته بهجمات برشلونة

ألقت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، القبض على شاب مغربي قالت إنه على صلة وثيقة بعدد ممن هم وراء هجمات الشهر الماضي في برشلونة، حين استخدم متشددون شاحنة صغيرة لدهس مشاة ثم نفذوا هجوما لاحقا، مما أدى إلى مقتل 16 شخصا.

قالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن الشاب البالغ من العمر 24 عاما، المقيم في إسبانيا لديه صلات بالخلية الإسلامية التي شاركت في الهجوم وخصوصا الإمام عبد الباقي السطي.

وأضافت الوزارة أن الشرطة تحقق في دوره في شراء المواد المستخدمة في صنع حوالي 100 كيلوغرام من المتفجرات وعلى الأخص مادة فوق أكسيد الهيدروجين.

وجمعت الخلية حوالي 120 أسطوانة من غاز البوتان في منزل ببلدة جنوبي برشلونة، قالت الشرطة إنها كانت سستخدم في تفجير أكبر، حسبما نقلت "رويترز".